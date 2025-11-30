Adalberto Costa Júnior (ACJ), re-eleito este domingo presidente da UNITA, declarou que o partido fundado por Jonas Savimbi jamais será dividido, apesar das várias tempestades que tentam inviabilizá-lo, e prometeu um "partido unido" para enfrentar as eleições de 2027 e construir um País "em que o patriotismo terá de estar acima das diferenças partidárias".

Para o presidente do "Galo Negro", este momento é de afirmação num país que precisa de clareza na sua construção e de um contrato social renovado, em que o patriotismo terá de estar acima das diferenças partidárias.

De acordo com ACJ, nunca a UNITA teve a oportunidade de disputar o poder como hoje, por isso em 2027 "o partido vai alternar o poder em Angola".

De acordo com o político, "a UNITA está pronta para unir o país e dialogar com todas as forças vivas da nação".

O presidente do maior partido da oposição considera que "o próximo meio século tem de ser de prosperidade para os angolanos que enfrentam o problema da fome, da miséria, da corrupção, entre outras irregularidades".

Caso a UNITA vença a eleição de 2027, "as autarquias serão uma realidade", garante.

Referindo-se aos resultados deste domingo, ACJ disse que é uma "vitória de todos".

O candidato derrotado, Rafael Massanga, felicitou ACJ, dizendo que a sua eleição vai fortalecer a coesão interna. Registou que durante os 30 dias de campanha aprendeu muito e doravante a principal luta é ajudar o presidente eleito para alternar o poder em 2027, afirmando que a sua derrota é uma lição para futuros desafios.