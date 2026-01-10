A Friends of Angola (FOA), organização da sociedade civil comprometida com a promoção da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito, exige a libertação incondicional de presos políticos no País.

Em carta aberta ao Presidente da República, João Lourenço, e aos líderes políticos nacionais, a FOA manifesta "profunda preocupação" com a persistência de presos políticos em Angola e apela a uma urgente libertação imediata e incondicional.

"Dirigimo-nos, igualmente, aos presidentes dos partidos políticos com assento na Assembleia Nacional, para que assumam uma posição clara e responsável em defesa da liberdade, da dignidade humana e do pluralismo democrático", refere a carta.

Datada de 06 de Janeiro de 2026 e assinada por Florindo Chivucute, director-executivo da FOA, a missiva alerta que, a um ano do próximo processo eleitoral, o número de presos políticos angolanos continua a aumentar.

