A disputa pela cadeira presidencial na UNITA atinge o ponto mais alto neste fim de semana com a eleição do presidente do partido. Duas peças movimentam-se no tabuleiro, nomeadamente Adalberto Costa Júnior, que concorre à sua própria sucessão, e Massanga Savimbi, filho do líder fundador. A campanha eleitoral, bastante animada, terminou na quarta-feira, tendo os dois candidatos escolhido a cidade de Luanda para o encerramento da maratona.

Os trabalhos do congresso arrancam formalmente nesta sexta-feira, 28. Amanhã, 29, o conclave funcionará em comissões e em sessões plenárias, devendo o acto eleitoral realizar-se no domingo.

A comissão organizadora, dirigida por Álvaro Daniel Chicuamanga, dá nota positiva à postura dos concorrentes e garante que o congresso será um evento democrático, com a participação de todos os delegados e a supervisão da Comissão Eleitoral.

