A eleição aconteceu no decurso da 43ª sessão do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da AUDA-NEPAD, realizada terça-feira, 10, em formato virtual, com trabalhos orientados pelo Chefe de Estado egípcio, na sua qualidade de Presidente cessante do órgão.
Na sua intervenção, o Presidente angolano disse que nos últimos quatro anos, a AUDA-NEPAD consolidou-se como um verdadeiro instrumento continental de execução de projectos estruturantes de desenvolvimento de África, dotado de capacidades técnicas e credibilidade suficiente para transformar decisões políticas em resultados concretos.
"Trata-se de uma evolução estrutural decisiva para responder aos desafios do nosso continente", disse, lembrando que Angola teve a honra de contribuir para esta dinâmica, ao acolher a III Cimeira de Financiamento para o Desenvolvimento das Infra-estruturas em África, realizada de 28 a 31 de Outubro de 2025 em Luanda.
"Mais uma vez, África apresentou-se como um mercado integrado de oportunidades, mobilizando 43,9 mil milhões de dólares em projectos regionais nos sectores dos transportes, energia, água e o de infra-estruturas digitais", sublinhou
Refira-se que o Chefe de Estado angolano assumiu a liderança da organização continental em Fevereiro de 2025, no âmbito do princípio de rotatividade anual entre os Presidentes africanos.
Ao longo do seu exercício à frente da UA, João Lourenço empenhou-se na promoção da paz e da segurança no continente, no incentivo ao diálogo político e no fortalecimento da cooperação entre os Estados-membros, contribuindo para a afirmação de Angola como um actor de peso na diplomacia regional e internacional.