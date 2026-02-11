No fim de mandato como Presidente da União Africana (UA), que termina este Domingo, 15, João Lourenço acaba de ser eleito Presidente em exercício do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da AUDA-NEPAD, a Agência de Desenvolvimento da União Africana.

A eleição aconteceu no decurso da 43ª sessão do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da AUDA-NEPAD, realizada terça-feira, 10, em formato virtual, com trabalhos orientados pelo Chefe de Estado egípcio, na sua qualidade de Presidente cessante do órgão.

Na sua intervenção, o Presidente angolano disse que nos últimos quatro anos, a AUDA-NEPAD consolidou-se como um verdadeiro instrumento continental de execução de projectos estruturantes de desenvolvimento de África, dotado de capacidades técnicas e credibilidade suficiente para transformar decisões políticas em resultados concretos.

"Trata-se de uma evolução estrutural decisiva para responder aos desafios do nosso continente", disse, lembrando que Angola teve a honra de contribuir para esta dinâmica, ao acolher a III Cimeira de Financiamento para o Desenvolvimento das Infra-estruturas em África, realizada de 28 a 31 de Outubro de 2025 em Luanda.

"Mais uma vez, África apresentou-se como um mercado integrado de oportunidades, mobilizando 43,9 mil milhões de dólares em projectos regionais nos sectores dos transportes, energia, água e o de infra-estruturas digitais", sublinhou

Refira-se que o Chefe de Estado angolano assumiu a liderança da organização continental em Fevereiro de 2025, no âmbito do princípio de rotatividade anual entre os Presidentes africanos.

Ao longo do seu exercício à frente da UA, João Lourenço empenhou-se na promoção da paz e da segurança no continente, no incentivo ao diálogo político e no fortalecimento da cooperação entre os Estados-membros, contribuindo para a afirmação de Angola como um actor de peso na diplomacia regional e internacional.