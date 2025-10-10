O ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão, garantiu esta sexta-feira que o novo estádio de futebol do Uíge será inaugurado na primeira semana de Novembro.

O novo estádio de futebol do Uíge, com um custo avaliado em 38,8 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, tem capacidade para albergar 10.000 espectadores. Rui Facão visitou esta sexta-feira a infraestrutura que está a ser erguida na zona adjacente à centralidade Novo Horizonte do Quilomosso, a cerca de 7 km do casco urbano.

"Estamos no fim da obra, e estamos com as condições criadas para nos primeiros dias do mês de Novembro fazermos a inauguração deste estádio que tem as condições que a FIFA e a CAF exigem. Qualquer jogo internacional será realizado aqui. É um estádio que não só vai servir o futebol, mas também as outras modalidades como o atletismo e lutas" disse o Ministro Rui Falcão à Rádio Nacional.

A empreitada, a cargo da empresa Kora International Swiss, AG, uma subsidiária do grupo Mitrelli, foi adjudicada por ajuste directo, num despacho presidencial, em 2021, como avançou, na altura, o Novo Jornal.