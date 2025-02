O poder é a questão central de toda a sociedade, por uma razão muito simples: define quem manda e quem obedece, quem fica com os privilégios e quem é abandonado ou excluído. O exercício do poder real tem de ser legitimado, ninguém obedece sem razão. Poder é a faculdade de mandar e de ser obedecido, chegar ao poder, além do status, permite também ter acesso a privilégios, aos esquemas e ao dinheiro, permite também fazer parte de uma certa elite. Vai-se criando a ideia de que temos uma certa elite, uma elite corrupta e corrompida, pouco ou nada patriota e bastante atrasada. A tal elite do atraso, como escreveu o autor brasileiro, Jessé Souza, no livro "A elite do atraso".