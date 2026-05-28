O Tribunal Constitucional (TC) reconheceu, esta quinta-feira, 28, por despacho de anotação, a legitimidade do 14º congresso ordinário da UNITA realizado nos dias 28 a 30 de Novembro de 2025, em Luanda.

No despacho de anotação assinado pela juíza conselheira presidente do TC, Laurinda Prazeres, o órgão supremo da jurisdição constitucional refere, que anota o congresso após a apreciação e conformidade da convocatória do quórum e demais requisitos legais e estatutários foi observado para a realização do congresso.

O Constitucional confirma, deste modo, a legitimidade de Adalberto Costa Júnior como presidente e cabeça de lista da UNITA para concorrer às eleições de 2027.

O documento reconhece, como vice-presidente para área política e social, Arlete Leona Chimbinda, como vice-presidente para área administrativa, financeira e patrimonial, Simão Albino António Dembo, como vice-presidente para a organização e administração eleitoral, Álvaro Chikwamanga Daniel, e como secretário-geral, Liberty Marlin Dircéu Samuel Chiaka.

Adalberto Costa Júnior foi reeleito presidente da UNITA no 14.º congresso ordinário do partido, realizado em Novembro de 2025, no Complexo Sovsmo, em Viana, Luanda, garantindo um novo mandato de cinco anos ao derrotar, com mais de 90% dos votos, o candidato Rafael Massanga Savimbi.