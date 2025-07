A Administração Geral Tributária (AGT) apreendeu 49.300 dólares norte-americanos no Aeroporto Internacional de Luanda 4 de Fevereiro, na posse de três cidadãs nacionais (já detidas), que transportavam as divisas clandestinamente para a China, para fins comerciais.

A apreensão e as detenções ocorreram nesta quarta-feira,16, durante uma operação de rotina realizada no aeroporto pela AGT, em colaboração com o Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Fiscal Aduaneira.

As angolanas, com idades entre os 30 e 41 anos, foram apanhadas quando tentavam embarcar para Guangzhou, China, com escala em Istambul, Turquia.

Estas, esclarece a direcção da AGT, transportavam consigo 47 mil dólares em espécie não declarados à AGT e 17 mil yuans (equivalente a 2.300 USD), ultrapassando o limite legal de 10 mil dólares norte-americanos para viagens.