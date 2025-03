Angola está perto de atingir os 7.000 casos de cólera, com o registo de mais 113 nas últimas horas. Foram ainda notificadas três mortes, todas na província do Bengo.

Com os casos registados nas últimas horas, 68 em Luanda, 23 no Bengo, nove em Malanje, sete no Icolo e Bengo, dois em Benguela, igual número em Cabinda, um no Huambo e outro no Zaire. o País soma 6.764 infecções desde o início do surto, em Janeiro.

Segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde (MINSA), nas últimas horas período 89 pessoas tiveram alta médica e actualmente estão internados 116 pacientes com cólera.

Desde o início do surto foram registados 243 óbitos, dos quais 124 em Luanda, 88 no Bengo, 19 em lcolo e Bengo, cinco em Benguela, quatro em Malanje, dois no Kuanza Sul e um em Cabinda.