O concurso público para o preenchimento de vagas nos Ministérios dos Transportes, Educação, Juventude e Desportos e Memorial Dr. António Agostinho Neto, que começou no dia 7 de Abril, vai disponibilizar apenas 153 das 900 vagas inicialmente prometidas pelo Governo. E essas vagas vão abrir por fases: esta sexta-feira, 11, fica aberto o concurso para o Ministério da Juventude e Desportos e para o Ministério dos Transportes. Na próxima semana, abre o do Ministério da Educação. Entretanto, já há mais de 30 mil candidatos à procura de uma oportunidade no País, que enfrenta uma taxa de desemprego acima dos 30%.

Embora no mês de Fevereiro o próprio Governo, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), tenha anunciado que nestas instituições estariam abertas 900 vagas de emprego, segundo a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP), na qualidade de Entidade Recrutadora Única (ERU), diz que tal não se verifica neste concurso público.

Em finais de Fevereiro, a titular do MAPTSS, Teresa Rodrigues Dias, disse que o Governo abriria um concurso público para 900 vagas de emprego destinadas ao Memorial António Agostinho Neto (MAAN), Ministério da Educação (MED), Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) e Ministério dos Transportes (MINTRANS).

Na segunda-feira, a ENAPP anunciou a abertura do concurso para estas quatro instituições públicas, o que deu a entender que eram as 900 vagas anunciadas em Fevereiro, embora o comunicado da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas não fizesse referência ao número de vagas disponíveis, o que levou então a essa interpretação que os meios de comunicação social, incluído o Novo Jornal, a falar das nove centenas anunciadas em Fevereiro pela titular do MAPTTS.

Esta quinta-feira, em entrevistas nos dois programas da Rádio Nacional de Angola, Evaldo Santos, o coordenador da Entidade Recrutadora Única (ERU), disse não ser verdade o número de 900 vagas disponíveis, afirmando que são apenas 153 para os Ministérios dos Transportes, Educação, Juventude e Desportos e Memorial Dr. António Agostinho Neto.

"Não é verdade que são 900 vagas como se tem repercutido na imprensa. Para este concurso público temos um somatório de 153 vagas disponível", afirmou.

Segundo a ENAPP, de momento está aberto apenas o concurso para o preenchimento de vagas para o Memorial Dr. António Agostinho Neto e só no primeiro dia, isto na segunda-feira dia 7, mais de 20 mil candidatos inscreveram-se.

Conforme o coordenador do ERU, esta sexta-feira 11, fica aberto o concurso para o preenchimento de vagas no Ministério da Juventude e Desportos, que tem o maior número de vagas, e para o Ministério dos Transportes. Na próxima semana, abre o do Ministério da Educação.

O Novo Jornal soube que Memorial Dr. António Agostinho Neto é a instituição que tem o menor número de vaga disponível, 10 vagas apenas.

Segundo a Entidade Recrutadora Única, este é o concurso público que atinge o record de 20 mil inscrições só no primeiro dia da abertura do concurso.

"Nunca tivemos um concurso público que teve tanta adesão como este apenas no primeiro dia! Há dois anos tivemos um da AGT que em 15 dias atingiu as 400 mil candidaturas, o quer dizer que esse número pode ser ultrapassado neste concurso", avançou.

Segundo Evaldo Santos, até esta quinta-feira,10, mais de 30 mil candidatos inscreveram-se para o preenchimento das vagas para o Memorial, cujo número de vagas o Novo Jornal sabe que são apenas 10.

Concluída essa fase, conda a Entidade Recrutadora Única, será elaborado um teste psicotécnico par os concorrentes ao concurso.

Cópias do Bilhete de Identidade (B.I.), do certificado de habilitações literárias e o preenchimento de um requerimento são os documentos exigidos aos concorrentes, que podem obter mais informações no portal do SEPE em www.sepe.gov.ao.