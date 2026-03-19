Após três meses de julgamento do maior escândalo financeiro do País, o Tribunal da Comarca de Luanda ditou esta noite a sentença deste mediático caso e condenou a maior parte dos arguidos a penas entre três e nove anos e seis meses de prisão efectiva, testemunhou o Novo Jornal.

Os condenados foram também obrigados ao pagamento de taxa de justiça que varia entre os 400 mil e os dois milhões de kwanzas.

As empresas envolvidas no processo foram todas condenadas ao pagamento de multa por fraude fiscal.

Quatro arguidos arrolados no processo viram as suas penas suspensas por um período de três anos.

Para o tribunal ficou provado que os arguidos, condenados, defraudaram o Estado angolano em mais de 100 mil milhões de kwanzas.

Conforme o tribunal, são absolvidos deste processo apenas quatro arguidos, entre os quais Solange Nunes.

O tribunal também declarou perdidos a favor do Estado todos os bens dos arguidos apreendidos pelas autoridades policiais.

Os arguidos Alípio João, Pedro Lumingo, Tiago dos Santos, Luciano Ferreira tiveram as penas mais elevadas, que variam entre oito e nove anos de prisão efectiva.

A defesa dos arguidos condenados recorreu da decisão, interpondo recurso.

Entretanto, a sala de julgamento ficou em alvoroço, pois os familiares dos arguidos condenados entraram num enorme pranto.