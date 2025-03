O julgamento dos generais "Dino" e "Kopelipa" vai seguir sem interrupções porque o único "entrave", o pedido de recurso ordinário de inconstitucionalidade das empresas Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, arguidas no processo, não mereceu ainda parecer do Tribunal Constitucional (TC), que, apesar de não se pronunciar, pediu, em ofício, ao Tribunal Supremo (TS) para avançar com o julgamento. A Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) cedeu dois intérpretes, visto que o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) não respondeu ao pedido do TS.

A defesa das empresas chinesas, Benja Satula, disse não entender a posição do Tribunal Constitucional, que dá permissão para o arranque do julgamento ao TS, apesar de ter aceitado o pedido de recurso de inconstitucionalidade, a que ainda não respondeu.

O TC fundamenta que ainda não decidiu sobre o pedido de recurso ordinário de inconstitucionalidade, e que se tratando de um despacho interlocutório, o seu efeito é meramente devolutivo e não suspende o decurso normal da audiência de julgamento.

Sendo assim, o TS decidiu dar prosseguimento a este mediático julgamento que envolve dois antigos homens de confiança do antigo Presidente José Eduardo dos Santos.

Antes, o tribunal resolveu a questão que também criava impasse ao andamento do julgamento, que era o facto de não ter sido indicado pela justiça um intérprete de mandarim para o arguido chinês, Yiu Haiming, então director da CIF- Angola, acusado de participar no esquema que defraudou o Estado em mais de mil milhões de dólares.

Entretanto, o MIREX, órgão do Estado a que o tribunal solicitou o enviou de um tradutor, não respondeu à solicitação deste tribunal superior, facto que levou o TS a solicitar, como alternativa, à INTERPOL, um intérprete de mandarim para o cidadão Yiu Haiming.

Entretanto, este órgão internacional da polícia criminal enviou dois intérpretes ligados ao SIC, que prestaram juramento nos autos.

Por pouco o julgamento voltaria a ficar interrompido, porque os intérpretes asseguram que tinham dificuldades em traduzir alguns termos jurídicos do processo ao arguido.

Essa questão gerou uma forte onda de discussão entre as partes, com o Ministério Público a propor uma interrupção do julgamento, facto que a defesa de Yiu Haiming, Adriano Sopulenta, recusou e o tribunal aceitou pelo facto de não estarem em face de produção de prova.

Sendo assim, a defesa do Yiu Haiming apresentou ao tribunal a constatação e pediu absolvição do arguido dos crimes de que está pronunciado.

O julgamento prossegue na próxima semana, com as respostas pendentes do tribunal e do MP, de questões prévias.

Os generais "Kopelipa" e "Dino" são acusados de vários crimes, como tráfico de influências, branqueamento de capitais, falsificação de documento, associação criminosa e abuso de poder, sendo também arguidos o advogado Fernando Gomes dos Santos, o cidadão chinês Yiu Haiming, da CIF, e as empresas Plansmart International Limited e Utter Right International Limited.