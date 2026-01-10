A Infra-estrutura imponente está implantada numa área de quatro hectares do município da Camama, em Luanda, nas proximidades do condomínio Jardim de Rosas, mas sem orçamento desde a inauguração em 2015. Alunos e professores enfrentam problemas de falta de instrumentos de ensino e meios de locomoção.

'

Fissuras nas paredes, vidros partidos, portas destruídas, paredes sujas, salas sem meios de ensino, falta de professores e autocarros paralisados por falta de motoristas e manutenção é o retrato do Complexo Escolar das Artes (CEARTE), em Luanda.

À excepção dos cursos da área de música, as oficinas/laboratórios dos cursos de pintura, escultura, gravura, cerâmica, educação visual e plástica estão sem equipamentos, o que dificulta o desenvolvimento de determinadas habilidades artísticas. Por exemplo, para as aulas práticas de cerâmica e escultura, precisa-se de carpintaria e forno eléctrico.

Nas poucas aulas práticas, quer de artes plásticas, escultura e cerâmica, os instrumentos, tintas e outros meios são adquiridos pelos estudantes no mercado informal. Além das dificuldades a nível de bibliografia de ensino, os mil e 144 alunos que estudam no CEARTE recorrem às moto-táxis para as idas e voltas a preços que variam dos 300 aos 500 kwanzas.

