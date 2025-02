Segundo o Ministério da Saúde, na província de Luanda foram registados 64 casos, em Cacuaco (14) Hoji Ya Henda (14), Viana (6), Belas (5), Kilamba (5), Mulenvos (5), Sambizanga (4), Samba (3), Camama (2), Cazenga (2), Maianga (2), Kilamba Kiaxi (1) e Ingombota (1).

No Bengo oram sinalizadas 32 infecções, no Dande (9), na Barra do Dande (7), no Panguila (6), em Nambuangongo (5), em Úcua (2), no Ambriz (2) e em Pango Aluquem (1).

Há ainda o registo de casos na província do Icolo e Bengo (10), em Malanje (6) e no Huambo (1).

Nas últimas 24 horas receberam alta 158 pessoas e actualmente estão internadas 147 pacientes com cólera.

Desde o início do surto foi reportado um total cumulativo de 4.472 casos, sendo 2.152 na província de Luanda, 1.711 na província do Bengo, 538 no Icolo e Bengo, 28 no Kwanza Sul, 21 em Malanje, oito no Huambo, seis na Huíla, cinco no Zaire, dois no Kwanza Norte e um no Cunene, com idades compreendidas entre os dois e os 100 anos, dos quais 2.526 (56%) do sexo masculino e 1.946 (44%) do sexo feminino.

Ocorreram desde o início do surto 158 óbitos.

O grupo etário mais afectado é o dos dois aos cinco anos, com 690 casos e 25 óbitos, seguido do grupo etário dos dez aos 14 anos, com 566 casos e nove óbitos.