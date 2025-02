Nesta terça-feira ao final do dia o Ministério da Saúde anunciou 181 novos casos de cólera, o que eleva o total para 2.069 infecções desde 7 de Janeiro. O número de mortes também aumentou, para 70, com os cinco óbitos registados nas últimas horas.

As infecções foram reportadas na província do Bengo (103), na de Luanda (62 ), no Icolo e Bengo (14), e na Província da Huíla (2).

Os cinco óbitos foram assinalados na província do Bengo (3) e na província de Luanda (2).

Actualmente estão internadas 194 pessoas com cólera, segundo o Ministério da Saúde (MINSA).

Prevenção: conselhos do MINSA

O Ministério da Saúde (MINSA) pede a colaboração de todos e apela à comunidade que, se tiver alguém em casa com diarreia líquida e vómitos, procure imediatamente um centro de tratamento de cólera ou uma unidade de saúde mais próxima. Enquanto isso, deve beber muita água fervida ou tratada com cinco gotas de lixívia e prepare soro caseiro (1 litro de água fervida ou tratada e adicione 2 colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal).

O MINSA recomenda à população que adopte medidas de prevenção que minimizem o risco de contaminação e transmissão desta doença diarreica aguda, causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados e que rapidamente progride, com um período de incubação curto, que varia de duas horas a cinco dias, e se transmite de uma pessoa contaminada para outra pessoa saudável através do contacto com mãos sujas ou com vómitos de pessoa doente ou com superfícies contaminadas., nomeadamente lavar frequentemente as mãos e manter a higiene pessoal de toda a família; tratar a água para beber, colocando sempre cinco gotas de lixívia por cada litro de água, e depois esperar 30 minutos antes de a beber.

Ferver a água de beber durante 20 minutos, lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia; cozinhar bem os alimentos e guardá-los bem tapados.

As medidas incluem igualmente não defecar ao ar livre, usar sempre latrina ou casa de banho, manter a latrina ou a casa de banho sempre limpas e desinfectadas, manter a casa, o quintal e o bairro sempre limpos.

Contactos de Apoio: 111, 931061381, 923695482 e 934271674.