Cinco homens que se faziam passar por efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e da Polícia Nacional (PN) foram detidos na província do Icolo e Bengo.

O Novo Jornal soube que os suspeitos espancavam as vítimas e depois subtraíam-lhes dinheiro e outros bens.

A detenção dos indivíduos, com idades entre os 23 e os 41 anos, ocorreu entre os dias 14 e 17 deste mês, no bairro Zango IV, município do Calumbo.

A quadrilha está a ser acusada dos crimes de usurpação de funções, uso ilegítimo de designação, sinal e uniforme, exercício ilegal da profissão e posse ilícita de arma de fogo.

Segundo o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, superintendente-chefe Manuel Halaiwa, os elementos abordavam pessoas na via pública, agrediam-nas, roubavam-lhes os pertences e depois efectuavam disparos para dispersar a população, fazendo-se passar por agentes do SIC e da PN.

Na posse dos homens, concluiu Manuel Halaiwa, foram apreendidos documentos falsos, uma pistola e uma viatura Toyota Land Cruiser.