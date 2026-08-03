A Polícia Nacional, através da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), apreendeu, em julho, mais de 15 toneladas de fármacos diversos, que estavam a ser vendidos ilegalmente nos principais mercados informais do País.

Durante a operação "Autenticidade", que decorre desde o passado dia 03 de Julho, foram detidos um total de 226 comerciantes, que foram encaminhados para o juiz de garantias por exercício ilegal da profissão, foi divulgado esta segunda-feira, 03.

Segundo o porta-voz nacional da DIIP, Quintino Ferreira, a província de Luanda, concretamente nos mercados dos Kwanzas e do Kikolo, foi o local onde houve o maior número de apreensões, com mais de quatro toneladas.

Depois seguem-se as províncias de Benguela com 1,8 e Uíge com 1,5 toneladas.

Estes foram os resultados das acções que decorreram de 03 a 31 de Julho, a DIIP assegura que a operação vai continuar, no sentido de desactivar os locais de comercialização clandestina de medicamentos, por constituírem um atentado à saúde pública.