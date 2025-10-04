Mais serviços sociais básicos como escolas, postos de saúde, água e luz, vias de comunicação, como estradas e pontes são os gritos de socorro da generalidade das populações dos nove novos municípios da Huíla surgidos da nova Divisão Político-Administrativo, (DPA), em Angola.

No município do Chicungo, a vila sede conta apenas duas escolas com infraestruturas, sendo uma do ensino primário e outra anexa do primeiro ciclo. As demais 45 escolas são contabilizadas entre as que funcionam debaixo das árvores com milhares de crianças a estudarem ao relento.

"Quando a chuva cai refugiamo-nos na igreja ao lado", disse o professor Manuel Canivete, que alertou para os outros riscos que com os alunos se expõem todos os dias. "Nós queremos uma escola para trabalharmos a vontade, imagina que se porventura daquela montanha sair uma cobra é um perigo", desabafou o professor.

O responsável da educação no município, Manuel Camati, disse estar esperançado em dias melhores, embora reconheça que o quadro actual exige dos professores algum sacrifício face às condições que se agravam com a chegada do novo ano lectivo.

