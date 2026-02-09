Na província do Icolo e Bengo, a Polícia Nacional (PN) apreendeu, no fim-de-semana, 35 toneladas de cobalto, que estavam a ser transportadas de forma ilegal na Estrada Nacional 230.

O produto estava a ser transferido por um camião contentorizado, que foi mandado parar pela Polícia Nacional, durante uma operação de fiscalização.

Depois de os agentes detectarem irregularidades no transporte do contentor que se declarava estar carregado apenas por material ferroso, foi efectuada uma revista minuciosa que permitiu confirmar que os minerais se encontravam dissimulados entre os ferros.

Segundo o porta-voz da Polícia Nacional no Icolo e Bengo, intendente Euler Matari, a intervenção policial foi motivada por declarações contraditórias prestadas pelo responsável da mercadoria, afecto a uma empresa sedeada na província do Icolo e Bengo.

Conforme o porta-voz da PN no Icolo e Bengo, a mercadoria tem origem na localidade do Biopio, na província de Benguela, e tinha como destino a província de Luanda.

O cobalto é um metal versátil com várias aplicações importantes na Indústria: é utilizado na medicina, nutrição, na cerâmica e fabrico de tintas.

Segundo a PN, o caso foi encaminhado para os órgãos competentes para os devidos procedimentos legais.