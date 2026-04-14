Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) registou um total de 955 denúncias de violência contra crianças nas províncias de Luanda, Benguela, Icolo e Bengo, Zaire e Malanje.

Entre as denúncias registadas há oito de abuso sexual, 70 de agressão física e psicológica,154 de exploração de trabalho infantil e 192 de fuga à paternidade, explica a direcção do INAC.

O serviço SOS recebeu ainda várias queixas relacionadas com crianças abandonadas pelos seus encarregados de educação e com falta de prestação de alimentos por parte dos pais.

Dois recém-nascidos foram abanados pelas mães nas províncias de Luanda e Icolo e Bengo. Em Luanda, o bebé foi encontrado nos Mulenvos à porta de casa de uma mulher, e no Sequele (Icolo e Bengo), a menor estava na via pública. Ambas as crianças estão sob os cuidados das autoridades.

No município do Kilamba, em Luanda, uma mulher queimou os membros superiores da filha, de seis anos, alegando que esta não obedecia às suas orientações, tendo caso sido encaminhado para as autoridades.

Na província de Malanje, uma menina, de 11 anos, foi abusada sexualmente pelo padrasto de 60 anos, que se aproveitou da ausência da mulher em casa para consumar o acto. A ocorrência já é do domínio da polícia.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela à denúncia para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.