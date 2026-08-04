A Empresa Pública de Águas (EPAL) comunicou esta terça-feira, 04 de Agosto, que a Centralidade do Kilamba, a Urbanização KK 5000, as Vivendas do Kilamba, o Bairro Vila Flor e zonas circunvizinhas vão ficar sem abastecimento de água entre as 8:00 e as 14:00 na próxima quinta-feira, 06.

Segundo a empresa, a interrupção deve-se aos trabalhos de manutenção no sistema eléctrico de bombagem de Água Bruta do Kilamba.

A informação foi divulgada pela EPAL na sua página oficial do Facebook. Na nota, a empresa recomenda aos residentes o armazenamento de água com antecedência para mitigar o impacto da interrupção temporária.

A EPAL apela ainda à compreensão dos consumidores e refere que o abastecimento de água será restabelecido gradualmente, até à normalização do sistema, assim que concluída a intervenção da equipa.