Dez dias depois de o Tribunal Supremo (TS) ter começado a julgar os generais, Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", dois antigos homens de confiança do antigo Presidente José Eduardo dos Santos (JES), os dois principais arguidos deste mediático julgamento apresentam-se nas sessões tranquilos e sempre sorridentes, verificou o Novo Jornal.

A simpatia do antigo ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do então Presidente da República, JES, surpreende a todos, do corpo de segurança do tribunal aos oficias e justiça aos restantes funcionários judiciais daquela corte suprema.

Ao Novo Jornal, alguns funcionários do tribunal, assim como alguns membros do corpo de segurança, realçam a pontualidade e a forma simpática com que o então "temido" general da era JES tem demostrado em tribunal, cumprimentando todos os presentes.

Sem formalismos, e longe do grande aparato de segurança que o acompanhava no passado, Manuel Hélder Vieira Dias Júnior chega sempre ao TS muito antes da hora marcada para o início da sessão.

Entretanto, apesar deste general esbanjar simpatia com a imprensa presente na cobertura do julgamento, não aceita gravar entrevista nem falar sobre o processo-crime.

"Kopelipa" e "Dino" estão sempre juntos a conversar descontraidamente com familiares, amigos e pessoas conhecidas, não se opõe aos "flashes" nem à captação de imagens dos profissionais da comunicação social, embora o tribunal tente impedir a imprensa de recolher imagens dos arguidos.

Nos intervalos e no fim das sessões já realizadas, Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" por vezes dirige-se aos jornalistas para os cumprimentar e contar alguma piada, o que deixa quase sempre os repórteres admirados, pois não era comum ver sorrir este intimidante general da era JES.

Kopelipa" e "Dino" são acusados de vários crimes como tráfico de influências, branqueamento de capitais, falsificação de documento, associação criminosa e abuso de poder.