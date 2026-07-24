A Administração Municipal da Ingombota, em Luanda, anunciou cortes selectivos e temporários na circulação rodoviária esta sexta-feira, 24, devido à realização da procissão com a Imagem do Padroeiro da Paróquia de São Joaquim, agendada para as 17h00.

Segundo um comunicado divulgado pela Administração Municipal da Ingombota, no Facebook, a procissão terá início às 17h00 nas instalações do Banco de Fomento Angola (BFA), no Bairro Coreia, em Kinanga, seguindo pela Rua Dr. António Agostinho Neto e pela Avenida Nova Marginal em direcção ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, com término na Paróquia de São Joaquim, na Praia do Bispo.

A iniciativa enquadra-se nas comemorações do 62.º Aniversário da Paróquia de São Joaquim.

Durante a realização da procissão serão efectuados cortes temporários nos cruzamentos e entroncamentos ao longo de todo o percurso, "em função do avanço da mesma" para garantir a segurança dos peregrinos, peões e demais utentes da via pública.

Por essa razão, a Administração Municipal da Ingombota solicita a compreensão dos automobilistas e recomenda a utilização de vias alternativas, bem como o cumprimento das orientações dos efectivos da Polícia Nacional destacados para o evento.