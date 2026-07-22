Dois jovens foram detidos, na província do Lunda-Norte, acusados de terem sequestrado uma criança, de um ano, depois de um dos envolvidos se disponibilizar para ajudar a mãe do menor.

Segundo a direcção-geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), os suspeitos foram detidos esta terça-feira, 21, no município de Cassanje-Calucala.

Tudo aconteceu quando a criança estava no mercado com a mãe e um dos suspeitos, conhecido da família, foi lá ter e disponibilizou-se para levar o menor à igreja.

A mulher entregou-lhe o filho sem saber que tudo não passava de um esquema para sequestrar o menino.

Horas depois, a mãe foi à igreja para buscar a criança, mas foi informada que ela não se encontrava no local, conta o SIC, ressaltando que "a mulher foi tirar satisfações com o suspeito que alegou que teria deixado o menor no lugar e depois regressado à sua casa".

Depois destas declarações, a família apresentou participação às autoridades policiais e o SIC conseguiu localizar o filho no bairro Lucola.

Os suspeitos, de 20 e 24 anos, não declararam as motivações que os levaram a cometer este crime e foram encaminhados para o Ministério Público por sequestro.

Quanto à criança, já se encontra no seio familiar, assegurou a Direcção-Geral do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal.