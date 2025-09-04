População dos municípios de Alto Hama, Chipipa, Chinjenje Longonjo, Londibali e Ucuma podem tornar realidade o "sonho de ver lâmpada acesa nas suas residências", no âmbito do projecto de electrificação rural levado a cabo pelo Ministério da Energia e Águas. Cidadãos destes municípios mostram-se cépticos e esperam "ver para crer".

Seis dos 17 municípios da província do Huambo vão ter, a partir do próximo ano, energia eléctrica a partir da Barragem de Lumaum, no âmbito do projecto "electrificação rural", levado a cabo pelo Ministério da Energia e Águas.

A garantia foi dada pelo ministro do sector, João Baptista Borges, à margem do 14° conselho consultivo daquele ministério, que decorre sob o lema "Meio século a garantir vida, energia e esperança". no Huambo.

O governante reconhece os grandes desafios que o sector enfrenta, sobretudo na electrificação de zonas recônditas do País.

Para João Baptista Borges, o sector de energia e água é um pilar primordial para o desenvolvimento económico e social das populações.

"A nossa meta é levar a energia pelo menos a 16 milhões de cidadãos em todo território. Temos a noção que ainda há muitas zonas que não beneficiam destes serviços", assumiu.

'Ver para crer'...

Cidadãos dos municípios de Longonjo, Ucuma, Chinjenje, Alto Hama, Chipipa e Londimbali mostram-se cépticos com o anúncio do lançamento do projecto electrificação rural e preferem ver para crer.

Eugénio Lázaro, munícipe de Londibali, diz que caso se concretize o projecto, vai ajudar as famílias na economia e garantir que os alunos possam estudar também no período nocturno.

Segundo aquele munícipe, com a chegada de energia eléctrica ao local, é possível garantir que as famílias façam os seus pequenos negócios de modo a garantir o sustento.

"Espero que não seja mais uma promessa e intenção fracassada do governo", explicou.

António Púcuta, do município do Ucuma, aguarda com bastante expectativa a concretização do projecto para melhor celebrar o 66° aniversário do município em Setembro do próximo ano.

"Várias entidades que estiveram na gestão não foram capazes de electrificar o município. Seria bom que no âmbito do seu aniversário fosse realmente instalada a energia para dar dignidade aos munícipes", augura.

Por sua vez, Nereu Kavingadji, funcionária da administração do Alto Hama, descreve com bastante tristeza as dificuldades pelos quais passam no dia-a-dia e lembra que utilizam como recurso um 'gerador' para realizar as actividades laborais.

"Infelizmente até a própria administração municipal de Alto Hama utiliza energia fornecida pelo gerador", denunciou, mostrando-se expectante para ver energia eléctrica na sua zona.

Para além do Huambo, o MINEA pretende estender o projecto electrificação rural nas províncias do Cuanza -Sul, Bié, Malanje, Moxico e Lunda-Norte.