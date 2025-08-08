O procurador-geral da República, Hélder Pitta Grós, minimizou esta quinta-feira,7, em Luanda, o pedido das organizações internacionais de defesa de direitos humanos, de abertura de um inquérito às mortes, pela Polícia Nacional, durante os tumultos da paralisação dos transportes públicos, em finais de Julho, e assegura que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não trabalha com "aquilo que as organizações internacionais querem".

Segundo o número 1 da PGR, o facto de as organizações internacionais exigirem que haja um inquérito não é relevante para a Procuradoria-Geral da República, que "trabalha para aquilo que acha justo ou injusto".

Quanto às mortes perpetradas pela Polícia Nacional no decorrer dos tumultos, Hélder Pitta Gróz salientou que a situação poderia ter sido pior se no primeiro dia a polícia não tivesse feito contenção da situação provocada pelo descontrolo da população.

"Houve no primeiro dia um certo descontrolo da parte da população. Houve a necessidade de protecção, e se a polícia não tivesse tido uma atitude de contenção teria sido pior", disse.

Segundo Hélder Pitta Gróz, a PGR está a analisar também as circunstâncias em que as pessoas morreram, nomeadamente um oficial da PN.

Conforme Hélder Pitta Gróz, a actuação das autoridades resultou na detenção de mais de 1.000 pessoas e a maioria dos detidos dos tumultos, que durou três dias, foram libertados após triagem, mas os implicados em actos de vandalismo, como saques e danos a propriedade privada e pública, foram levados a julgamento e estão a ser julgados.

Esta semana, em conferência de imprensa, as organizações Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação, Pro Bono Angola, Justiça, Paz e Democracia (AJPD) e Friends of Angola (FoA) consideraram que "as mortes perpetradas por agentes da Polícia Nacional, sob o pretexto de conter a desordem social, configuram graves violações dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e nos instrumentos internacionais ratificados por Angola".