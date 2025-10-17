Idealizada há mais de uma década, a Rádio Marginal começou, oficialmente, a transmitir os seus programas nesta semana. Administração do Grupo Nova Vaga, empresa detentora da emissora, deseja torná-la na líder da audiência ao nível da capital. Profissionais da "casa" dizem estar preparados para o desafio e pretendem fazer tudo para alcançar a credibilidade do Novo Jornal e do Expansão , órgãos de comunicação da mesma instituição.

Uns consideram-na a cassula do Grupo Nova Vaga, outros, o terceiro braço. Seja como queiram, é o terceiro órgão de comunicação da instituição, depois do Novo Jornal e do Expansão, tendo iniciado a transmissão oficial nesta segunda-feira, 13.

Concebida há mais de uma década, a transmissão oficial dos programas na RM é vista, pela administração do Grupo Nova Vaga, como um momento de extremo simbolismo, a olhar pelos esforços empreendidos para a concretização do projecto.

O corte da fita aconteceu às 5h50m, sob responsabilidade do director da RM , Paulo Miranda. De seguida, o jornalista conduziu o programa "Manhã Marginal", que vai ao ar de segunda a sexta-feira (das 6 às 10 horas).

Localizada no Condomínio Bengo, na Vila Alice, em Luanda, a RM dispõe de uma tecnologia moderna. Os funcionários da emissora reconhecem ter "uma estrutura com condições favoráveis para o bom desempenho da actividade jornalística".

Tem dois estúdios, uma redacção, uma sala de controlo de qualidade, duas salas de espera, regié, sala para gravações de podcast, entre outros compartimentos de apoio.

