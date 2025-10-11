Surgimento de eventos corporativos sem devida autorização levou a Associação Provincial de Desportos para Trabalhadores de Luanda (APRODET), em parceria com a Direcção da Juventude e Desportos de Luanda, ao estabelecimento de regras para regularizar o desporto para funcionários. Paulo Jorge de Morais revela que a APRODET necessita de 20 milhões Kz por ano para a realização de eventos desportivos, trabalhos administrativos e aluguer de instalações.

A Associação Provincial de Desportos para Trabalhadores de Luanda (APRODET), em parceria com a Direcção da Juventude e Desportos de Luanda, trabalha na reformulação de normas nos desportos corporativos. A garantia é de Paulo Jorge de Morais, presidente da APRODET.

Ao NJ, o dirigente desportivo revela que tem havido certo aproveitamento das pessoas na organização deste tipo de eventos, desobedecendo à da legislação em vigor no País, uma vez que alguns organizadores cobram taxas avultadas às empresas participantes.

"Estamos atentos a esta situação e pretendemos colocar, nos próximos tempos, ordem na organização de eventos desportivos corporativos", alerta.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/