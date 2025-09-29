Patrice Beaumelle foi apresentado, hoje, 29 de Setembro, como novo técnico principal da Selecção Nacional de Futebol em substituição de Pedro Gonçalves, um contrato com duração de dois anos.

O treinador francês, de 47 anos, garantiu, na sua apresentação, que vai manter o que está a funcionar bem no combinado angolano, acrescentando a sua filosofia de trabalho com humildade e vontade de progredir.

Beaumelle reconheceu o talento dos futebolistas angolanos, mas quer construir uma equipa com personalidade.

"Acredito profundamente que há muito talento em Angola como em África, mas, mais do que talento, precisamos de construir uma equipa com personalidade, com carácter que represente o ADN do povo angolano", disse.

Patrice Beaumelle regressa a Angola após uma curta passagem em 2009, quando integrou a equipa técnica liderada por Hervé Renard.

A passagem pelos Palancas Negras foi efémera, porque pouco tempo depois Renard e adjuntos cessaram acordo com a FAF.

Hugo Marques e Ary Papel regressam aos convocados

Após a apresentação oficial como novo timoneiro dos Palancas Negras, Patrice Beaumelle convocou o primeiro grupo para os próximos compromissos de Angola. Foram chamados 28 atletas, com destaque para o tão aguardado regresso de Ary Papel.

O avançado que actua na liga Líbia volta assim a vestir a camisola de Angola após dois anos ausente das convocatórias. Outro regresso é o do guarda-redes do Petro de Luanda, Hugo Marques, Tó Carneiro e Mário Balbúrdia. A convocatória traz ainda a estreia de Rúben Adérito, defesa do Petro de Luanda.

Os convocados de Patrice Beaumelle visando a dupla jornada do fim da corrida ao Mundial das Américas, frente à e-Swatini e aos Camarões, jogos marcados para os dias 8 e 13 de Outubro, são: Guarda-redes: Neblú, Agostinho Calunga, António Dominique e Hugo Marques.

Defesas: Clinton da Mata, Rúben Adérito, António Hossi, Tó Carneiro, Buatu Jonathan, Kialonda Gaspar, David Carmo e Eddie Afonso.

Médios: Fredy Ribeiro, Maestro, Beni Mukendi, Manuel Cafumana, Manuel Keliano, Mário Balbúrdia e Pedro Miguel.

Avançados: Cristovão Paciência "Mabululu", Deivi Vieira "Gilberto", Milson João, Chico Banza, Gelson dala, Laurindo Aurélio "Depú", Manuel Benson, Zito Luvumbo e Ary Papel.