Angola terminou a sua participação nas eliminatórias de apuramento para o Campeonato do Mundo de Futebol, Mundial 2026, com um empate nulo, frente aos Camarões, em Yaoundé, e ficou em 4º lugar no Grupo D, onde a selecção de Cabo Verde fez uma estreia inédita ao ficar na 1ª posição.

Os cabo-verdianos estão apurados para o Mundial do próximo ano a disputar-se nos EUA, Canadá e México.

A selecção de Cabo Verde deixou pelo caminho a grande selecção dos Camarões, que tem várias participações em mundiais.

Os Palancas Negras somaram 12 pontos e ficaram na quarta posição do grupo onde estiveram também a Líbia, o Eswatini, as Ilhas Maurícias, Cabo Verde e os Camarões.

Os angolanos atiraram a toalha ao tapete, em Agosto, quando perderam em casa com a Líbia, por 0-1, no estádio 11 de Novembro.

Esta terça-feira,13, Angola jogou apenas para cumprir calendário, e empatou a zero com os Camarões, uma selecção que ainda sonhava com a qualificação, apesar de ter poucas hipóteses.

Os cabo-verdianos venceram ao Eswatini, por 3 - 0, em casa, e apuraram-se para a maior festa do futebol mundial.

Os tubarões-azuis vão representar os países africanos de língua portuguesa no Mundial, a decorrer, em simultâneo, nos EUA, Canadá e México.

Cabo Verde torna-se, assim, no segundo representante dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a chegar ao Campeonato do Mundo de Futebol, depois de Angola ter atingido tal feito em 2005, para o Mundial 2006, na Alemanha.

Pelo continente africano já estão apuradas as seis selecções: Marrocos, Tunísia, Egipto, Argélia, Gana, e, pela primeira vez, Cabo Verde.

A selecção da Tunísia é, entre as selecções africanas apuradas, quem tem o maior número de participações em mundiais - oito no total.