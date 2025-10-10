O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, formalizou hoje a sua recandidatura à liderança do partido, com a mandatária da campanha a prometer "unir as forças da Nação" para conseguir a alternância de regime protagonizada pelo "filho de Angola".

A formalização da recandidatura de Adalberto Costa Júnior decorreu em cenário de euforia, com música, apitos, aplausos e sala cheia no quartel-general da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o complexo Sovsmo, em Viana.

Além dos militantes, estiveram também presentes os seus principais apoiantes e pesos pesados da UNITA, casos dos generais Abílio Kamalata Numa" e Paulo Lukamba Gato", o cofundador general Chiwale, Alcides Sakala, que foi também candidato à presidência no anterior congresso realizado em 2019, ou o líder da bancada parlamentar, Liberty Chiaka.

A mandatária da candidatura, deputada Navita Ngolo, reafirmou o compromisso de "aprofundar a democracia interna da UNITA e contribuir para o estado democrático e de direito", numa candidatura "inspirada pelo pensamento mestre de Jonas Savimbi", fundador e presidente da UNITA, morto em 2002.

A recandidatura de Adalberto Costa Júnior "não é apenas um acto partidário, é parte de um projecto de cidadania nacional", sublinhou, acrescentando que "é tempo de unir mais uma vez todas as forças da nação para conseguir a alternância do regime político que o povo almeja".

O actual presidente do maior partido da oposição terá como concorrente já conhecido Rafael Massanga Savimbi, filho do presidente fundador do partido, Jonas Savimbi, que anunciou publicamente a candidatura ao cargo de presidente da UNITA esta semana.