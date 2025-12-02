O Ministério Público (MP) junto do comando municipal da Polícia Nacional de Talatona, em Luanda, colocou em liberdade o humorista Cesalti Joaquim Maiato Gonçalves Paulo, conhecido no mundo artístico como "tia Bolinha", sob termo de identidade e residência (TIR), após ter sido interrogado, soube o Novo Jornal junto de fonte da PGR.

O termo de identidade e residência é a medida de coacção pessoal aplicada ao detido pelo magistrado pela Procuradoria-Geral da República (PGR)/MP ou então pela juíza de garantais, nos termos da Lei.

Isto significa que o processo-crime contra o integrante do grupo "Tunezas", detido por abuso sexual contra a sua filha adoptiva, após denuncias, prossegue sob investigação.

Fontes do MP asseguraram ao Novo Jornal que o procurador analisou o "caso Cesalti", e decidiu colocá-lo em liberdade por entender que isso não coloca em causa a investigação.

O Novo Jornal soube que o humorista terá de apresentar-se à justiça uma vez por mês, enquanto o processo segue o seu curso, que poder ir a tribunal ou ser arquivado.

Juristas ouvidos pelo Novo Jornal asseguram que ao ser colocado em liberdade sob a TIR, o processo-crime contra o humorista Cesalti Paulo está vivo e se houver indícios o humorista pode ser levado a julgamento, depois do despacho de pronúncia do MP.

O humorista esteve detido desde o dia 27 de Novembro, na esquadra da Polícia Nacional, no Patriota, município do Talatona, sob suspeita de abuso sexual da filha adoptiva, de 19 anos.

A notícia da detenção do personagem "tia Bolinha" agitou as redes sociais, no fim-de-semana, e esta segunda-feira,1, após o Novo Jornal ter avançado que seria presente ao MP.

Os alegados abusos sexuais terão acontecido no interior da habitação da família, no município de Talatona, em Luanda, e, segundo relatos, terão começado quando a vítima, agora com 19, tinha apenas 16 anos.

Num vídeo posto a circular nas redes sociais, Cesalty Paulo e a esposa confirmam a detenção, após uma queixa apresentada pela própria mulher depois de uma discussão familiar.

Segundo o casal, o conflito já foi ultrapassado e ambos negaram qualquer acusação de abuso sexual, classificando as informações que circularam nas redes sociais como falsas, mas não detalharam o que realmente se passou.

"Os casais devem resolver os seus problemas em casa, com paz e diálogo", disse Cesalty Paulo depois de se ver livre das celas da Polícia Nacional.