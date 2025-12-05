Ao solicitar a renovação de mandatos na comissão sindical, numa reunião presenciada pela UNTA-CS, a AGL Lobito Terminal (ALT) conseguiu evitar a declaração de greve geral nos Terminais de Contentores e de Carga Geral do Porto do Lobito, prevista para ontem, sem ter afastado, contudo, a revolta dos mais de 700 trabalhadores em protestos por melhores salários, condições laborais e subsídios justos.

Os sindicalistas que dão a cara nesta batalha fazem parte de uma direcção provisória, indicada na sequência do pedido de demissão da Comissão Sindical anterior, facto que levou o concessionário dos Terminais a apontar para uma assembleia de renovação de mandatos.

Cientes da necessidade de eleições para uma nova Comissão Sindical, os trabalhadores, influenciados pelo Sindicato Provincial dos Transportes e Telecomunicações de Benguela, decidiram acatar a solicitação do empregador, embora salientando que se tratou de uma "manobra" para ganhar tempo.

Entre os portuários, conforme apurou o NJ, prevalece a ideia de que os membros que lideram as reivindicações venham a ser eleitos na assembleia de trabalhadores marcada para o próximo dia 12.

Na reunião em que solicitou a renovação de mandatos, testemunhada por um representante do Governo Provincial de Benguela, a ALT prometeu dar reposta ao caderno reivindicativo após a assembleia que vai eleger um interlocutor válido.

Ao NJ, o sindicalista Eduardo Ernesto refere que a direcção provisória é legal, mas assume que existe o risco de eleição de um novo corpo directivo, diferente, dentro de poucos meses.

"Aceitamos, por isso, antecipar a assembleia de renovação de mandatos. As exigências vão continuar, vamos manter o caderno e deixar em aberto a possibilidade de greve em caso de prevalência dos salários e situação laboral", avisou.

O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e Telecomunicações, Bernardo Henriques, refere que a resposta ao caderno reivindicativo não significa resolução dos problemas, sublinhando que "os funcionários terão depois a palavra, seja para diálogo ou outra medida".

Uma das exigências do caderno é o pagamento de até um milhão de kwanzas como subsídio de produtividade referente ao último exército, contra os 100 mil pagos pelo concessionário.

A ALT continua sem prestar declarações à comunicação social, mas realça, em duas notas, que está preocupada com a situação dos trabalhadores, repudiando, entretanto, o que chama de "tentativa de pressão".