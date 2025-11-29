Fuga sistemática de jogadores jovens para o exterior tem preocupado a direcção da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), liderada por Moniz Silva. A FAB perdeu o rasto de cinco jogadoras que constituíam a espinha dorsal da Selecção Nacional feminina sub-18 e de um atleta de 2,14 cm de altura, em Kigali, Rwanda.

O basquetebol angolano está a viver um fenómeno estranho, devido à fuga massiva de atletas com talento e com fortes possibilidades de servirem as selecções nacionais.

A inquietação foi manifestada por Moniz Silva, presidente da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), durante a conferência de imprensa que serviu para oficializar o vínculo contratual do seleccionador nacional, Pep Clarós, por mais dois anos.

"Jogadores e jogadoras com talento desaparecem, de repente, dentro de um programa organizado e deixam de servir as selecções, o que é perigoso, porque podemos colocar em causa o próprio basquetebol", alerta.

