Com gastos superiores a USD 2 mil milhões, Governo descarta paralisação a meio da caminhada, mas admite que falta de investidores possa atrasar entrega das obras. Especialistas falam em condicionante há quase 20 anos, lembrando que a Zâmbia, atraída pelo CL, chegou a ponderar uma participação até 15 por cento.

Ainda sem parceiros na construção daquela que será a maior refinaria do País, mais de dois anos após a consignação da obra à China National Chemical Engineering Company (CNCEC), a SONANGOL terá investido já 1.260 milhões de dólares norte-americanos, valor correspondente aos 20 por cento de execução física, assumindo que o atraso na chegada de investidores pode empurrar a conclusão do projecto para depois de 2027.

Dado adquirido, ultrapassada a fase dos vários orçamentos apresentados até mesmo por fontes oficiais, é que a Refinaria do Lobito, idealizada há mais de 20 anos, custará 6,3 mil milhões de dólares, metade do que se previa aplicar até à retoma da empreitada.

Outros gastos da petrolífera angolana, acima de USD mil milhões, suportaram a construção das infra-estruturas de apoio ao empreendimento, como as estradas para carga pesada, o terminal marítimo e a terraplanagem do espaço.

