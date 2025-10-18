Conteúdo das letras musiciais do kudurista "Tshunami" colocaram-no no centro de uma polémica que levou a OMA a dar-lhe um "puxão de orelhas". Músicas como "Comeram a minha banana", "Acaba comigo", "É agora", "Cabeça lá em baixo" e "Você é fobada" são consideradas pejorativas para as mulheres.

O debate sobre músicas com conteúdos obscenos não é novo, reacendeu com a crescente popularização deste tipo de letras no mercado angolano. O mais recente caso foi a chamada de atenção da Organização da Mulher Angolana (OMA) ao músico do estilo kuduro e afro-house Barroso Manuel, conhecido por "Tshunami", para rever os conteúdos das suas letras musicais, que expõem de forma negativa a mulher de um modo geral.

Na ocasião, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, referiu que o músico foi convocado para uma chamada de atenção devido à forma depreciativa como trata as mulheres nos conteúdos das suas músicas.

"As letras expõem de forma pejorativa e muito má a imagem da mulher. Por isso, quando tomamos conhecimento e contacto com as imagens, a Organização da Mulher Angolana não se calou. Movimentou-se e accionou as instituições de direito para tomarem uma posição, se suspendem o músico ou não".

