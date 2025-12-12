"50 Anos é Trabalho Grande!" é o título da colectânea que inclui cartoons desde o início da carreira de Sérgio Piçarra, conhecido pelo seu lápis afiado.
O livro contém cartoons publicados nos anos 90 no Jornal de Angola e em livros que nunca foram reeditados, bem como cartoons inéditos sobre os períodos pré-Independência, Independência, 27 de Maio de 1977 e o retomar da guerra em 1992.
Esta é, segundo o autor, "uma edição especial em formato diferente e impressão cuidada com verniz localizado na capa a condizer com a importância da data".
A apresentação do livro está a cargo do nacionalista Mário de Almeida "Kasesa" e pelo académico Isaac Paxe.