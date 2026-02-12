O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve o chefe do departamento de investigação criminal do município do Cabo Ledo, no Icolo e Bengo, acusado de invasão de terrenos, e um agente por efectuar disparos anárquicos num estabelecimento comercial, no município do Cazenga, em Luanda.

As detenções aconteceram nos últimos dias, nas províncias de Luanda e Icolo e Bengo, de acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa.

O primeiro caso ocorreu na província do Icolo e Bengo, envolvendo o chefe do departamento de investigação criminal do município do Cabo Ledo, depois deste segundo o SIC, ter tentado apropriar-se de terrenos que pertencem a um grupo de moradores no município do Calumbo.

A direcção geral do SIC tomou conhecimento da situação através de uma denúncia pública, por via das redes sociais. "Diligências foram feitas e foi comprovada a invasão de terrenos" declarou o SIC.

Já a outra ocorrência, aconteceu no município do Cazenga, onde um agente efectuou disparos de forma descontrolada no interior de um estabelecimento comercial, onde ele se encontrava a conviver, e atingiu um homem, que apesar de ter sobrevivido, está gravemente ferido.

Diante destas situações, os indivíduos detidos foram encaminhados para o Ministério Público, por violação das normas de conduta que regem o órgão. Quanto à arma de fogo utilizada nos disparos, foi apreendida.