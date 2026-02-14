Após a publicação do relatório da Human Rights Watch, que coloca Angola na lista de países com "graves violações" dos direitos humanos, organizações da sociedade civil apelam à alteração do quadro no País.

Um relatório da Human Rights Watch, organização internacional não-governamental dedicada à defesa dos direitos humanos em mais de 90 países, revela "o mau estado dos direitos humanos em Angola". Organizações da sociedade civil lamentam situação e defendem maior protecção.

No documento, com mais de 500 páginas, a organização destaca os incidentes do dia 28 de Julho do ano passado, a detenção arbitrária de activistas e jornalistas e a repressão de manifestantes em várias ocasiões como principais factos que contribuíram para o agravamento do estado dos direitos humanos no País.

