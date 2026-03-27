O congresso extraordinário do PADDA-AP (Partido de Aliança para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica), formação política integrada na Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), arranca esta sexta-feira, 27, em Luanda, com a participação de 400 delegados.
O conclave vai eleger novos órgãos da formação política, com destaque para a comissão política nacional, a comissão executiva nacional e o secretariado nacional.
O actual líder, Alexandre Sebastião André, apresenta-se como candidato único, não tendo sido registadas outras candidaturas à liderança do PADDA.
O PADDA-AP (Partido de Aliança para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica) foi oficialmente registado e inscrito no Tribunal Constitucional de Angola em Março de 1994.