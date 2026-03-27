O novo procurador-geral da República iniciou funções com o reforço da área de combate à corrupção, nomeando novos responsáveis para cargos nesta área, que tomaram posse esta quinta-feira.

No âmbito desta reorganização, foi nomeada Esperança Manuela dos Santos Jorge, subprocuradora-geral da República, para exercer, interinamente, os cargos de directora nacional de Investigação e Acção Penal e de directora nacional de Prevenção e Combate à Corrupção.

Foram igualmente nomeados Diva Alexandra da Silva Rodrigues Vicente Fernandes para directora do gabinete do procurador-geral da República, Frederico João Cañinguili para assessor do procurador-geral e José Maria Gomes da Silva Gustavo para coordenador da região judiciária Centro.

Falando em Luanda no empossamento dos novos responsáveis, Pedro Mendes destacou que estas nomeações visam "ajustar a dinâmica de trabalho aos desafios presentes da instituição", com o objectivo de melhorar a prestação do serviço público.

No arranque do mandato, iniciado há "sensivelmente quatro dias úteis", Pedro Mendes apelou aos magistrados e funcionários para "redobrarem o seu compromisso profissional", sublinhando a necessidade de uma atuação coordenada e orientada para resultados.

O magistrado enfatizou ainda a necessidade de a instituição dar "respostas céleres, coerentes e consistentes" aos cidadãos, nos marcos da "legalidade, objectividade, eficácia e eficiência", como forma de reforçar o Estado de Direito.

No discurso apelou também à mobilização interna, com incentivo à apresentação de propostas e ideias por parte dos quadros da instituição, visando melhorar a qualidade do serviço prestado.

O novo procurador-geral da República substituiu no cargo Hélder Pitta Gróz.