Três crianças sofreram ferimentos graves e 35 tiveram, aparentemente, ferimentos ligeiros, e todos foram socorridas pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA) para o Hospital Josina Machel, vulgo "Maria Pia".
Testemunhas no local contaram ao Novo Jornal que foram surpreendidas pelos gritos das crianças vindos do mini-autocarro e que o motorista, para não embater contra o edifício sede do Ministério da Finanças (MININF) na Mutamba, acabou por bater com o veículo contra a parede da sede do Governo Provincial de Luanda (GPL).
A direcção do Centro Infantil Comunitário do Cazenga confirmou que as crianças iam para uma excursão turística ao Centro de Ciência de Luanda, e que o mini-autocarro foi alugado esta manhã.
O motorista do mini-autocarro saiu ileso do acidente e encontra-se sob custódia da Polícia Nacional.