Um mini-autocarro que transportava mais de 30 crianças do Centro Infantil Comunitário do Cazenga numa excursão turística ao Centro de Ciência de Luanda perdeu os travões e embateu na parede da sede do Governo Provincial de Luanda, constatou o Novo Jornal no local.

Três crianças sofreram ferimentos graves e 35 tiveram, aparentemente, ferimentos ligeiros, e todos foram socorridas pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA) para o Hospital Josina Machel, vulgo "Maria Pia".

Testemunhas no local contaram ao Novo Jornal que foram surpreendidas pelos gritos das crianças vindos do mini-autocarro e que o motorista, para não embater contra o edifício sede do Ministério da Finanças (MININF) na Mutamba, acabou por bater com o veículo contra a parede da sede do Governo Provincial de Luanda (GPL).

A direcção do Centro Infantil Comunitário do Cazenga confirmou que as crianças iam para uma excursão turística ao Centro de Ciência de Luanda, e que o mini-autocarro foi alugado esta manhã.

O motorista do mini-autocarro saiu ileso do acidente e encontra-se sob custódia da Polícia Nacional.