A medida foi anunciada pelo Tesouro norte‑americano: as notas emitidas a partir de Junho, aa começar pelas de 100 dólares, vão incluir a assinatura de Donald Trump, o que configura uma mudança inédita em 165 anos.

O anúncio sobre a presença do nome do Presidente dos Estados Unidos nas notas de dólares norte-americanos faz parte de uma série de decisões que visam colocar a assinatura de Donald Trump em vários edifícios e símbolos dos EUA, segundo a AFP.

No dia 19 de março, uma comissão federal de belas-artes (cujos membros foram todos nomeados por Donald Trump) aprovou a cunhagem de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem do Presidente dos EUA.

Vários edifícios públicos já foram renomeados em homenagem a Donald Trump desde o seu regresso à Casa Branca, no ano passado, como a instituição cultural de renome em Washington, o Kennedy Center.

Na Florida, onde fica a residência privada do Presidente dos EUA, foi aprovada uma lei que alterará o nome do Aeroporto Internacional de Palm Beach em homenagem a Donald Trump.

"Em homenagem ao 250.º aniversário dos Estados Unidos da América, a assinatura do Presidente Donald Trump passará a aparecer nas futuras notas de papel-moeda dos EUA juntamente com a do Secretário do Tesouro", revelou o Departamento do Tesouro dos EUA, em comunicado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse, citado em comunicado, que as notas de dólares com o nome de Donald Trump são a forma mais "poderosa de reconhecer as conquistas históricas" dos Estados Unidos e do actual Presidente norte-americano.

As primeiras notas de 100 dólares com a nova assinatura serão impressas em Junho, de acordo com a agência de notícias francesa Agence France-Press (AFP).

Segundo a mesma fonte, a medida será depois alargada a outras denominações.

Desde 1861 que apenas as assinaturas do Secretário do Tesouro e do Tesoureiro dos EUA apareciam nas notas de dólares.