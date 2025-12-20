Faltam 13 dias para o tiro de largada da 69.ª edição de São Silvestre, tradicional corrida de dez mil quilómetros que sai às ruas de Luanda todos os anos a 31 de Dezembro.
Todavia, a Federação Angolana de Atletismo (FAA) tem dificuldades financeiras para garantir a presença das delegações provinciais em Luanda, devido à redução do orçamento da competição.
Inicialmente, o orçamento estava avaliado em 730 milhões de Kwanzas.
