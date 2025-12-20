Federação Angolana de Atletismo (FAA) tem dificuldades financeiras para garantir presença de delegações provinciais, em Luanda, na 69.ª edição de São Silvestre. FAA atira responsabilidade para os governos provinciais. Competição prevê participação de 6.500 atletas, entre eles 12 estrangeiros.

Faltam 13 dias para o tiro de largada da 69.ª edição de São Silvestre, tradicional corrida de dez mil quilómetros que sai às ruas de Luanda todos os anos a 31 de Dezembro.

Todavia, a Federação Angolana de Atletismo (FAA) tem dificuldades financeiras para garantir a presença das delegações provinciais em Luanda, devido à redução do orçamento da competição.

Inicialmente, o orçamento estava avaliado em 730 milhões de Kwanzas.

