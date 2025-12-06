Recinto construído para albergar o Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2010 volta a ocupar o topo da lista, com maior valor atribuído à reabilitação das infra-estruturas desportivas inscritas no OGE. O estádio vai receber 3,8 mil milhões de kwanzas. Já o segundo da lista, o da Tundavala, beneficiará de 3,4 mil milhões Kz.

O Estádio Nacional 11 de Novembro vai beneficiar de 3,8 mil milhões de kwanzas para a sua reabilitação no Orçamento Geral do Estado (OGE 2026).

O recinto, construído para albergar o Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2010, volta, assim, a ocupar o topo da lista, com o maior valor atribuído para a reabilitação das infra-estruturas desportivas inscritas no OGE.

Para além desta verba, receberá valores para a sua manutenção anual, fixados em 204 milhões de kwanzas no OGE/2026.

