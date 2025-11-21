Presidente do 1.° de Agosto, Gouveia de Sá Miranda, garantiu a continuidade da equipa técnica liderada por Filipe Nzanza para a época 2025/26, após rumores sobre a sua saída. Dirigente desportivo revela que o objectivo da equipa passa pela conquista do Girabola ou da Taça de Angola e aposta nos escalões de formação para deixar de depender de atletas estrangeiros.

Em Julho de 2024, durante a tomada de posse como novo presidente do 1.º de Agosto, Gouveia de Sá Miranda confirmou a continuidade do treinador Filipe Nzanza.

Mas, em meados deste ano, devido à crise de resultados e, consequentemente, à eliminação prematura da equipa nas Afrotaças, associada à falta de Licença A de treinador, sócios e adeptos pressionaram a direcção a demitir o técnico angolano.

Notando o silêncio da direcção e com a "cabeça a prémio", Filipe Nzanza chegou a colocar o seu cargo à disposição, mas, posteriormente, reconsiderou a decisão e mantém-se à frente da formação do Rio Seco.

