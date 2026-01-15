O Presidente da República, João Lourenço, disse, esta quinta-feira, 15, na província do Bengo, que o País não pode crescer apenas com o investimento público, defendendo a necessidade de um maior envolvimento do investimento privado em todas as vertentes da economia nacional.

"Precisamos de mais investimento privado, não apenas para garantir mais empregos para os nossos jovens, mas, sobretudo, para alargar a oferta de bens e serviços destinados à população", disse João Lourenço durante a cerimónia de inauguração da primeira fase da fábrica de alumínio electrolítico Huatong Angola Industry, que implicou um investimento inicial de 250 milhões de dólares.

"Começámos também a construir um caminho para diversificar e aumentar os produtos de exportação. Não estamos satisfeitos com o facto de Angola exportar quase que exclusivamente crude, ainda por cima na sua forma bruta", acrescentou.

João Lourenço lamentou o facto de Angola não exportar ainda refinados de petróleo, "coisa que também vai mudar muito em breve", quando se finalizar a construção da Refinaria do Lobito, que visitou esta semana.

"Nós precisamos de transformar grande parte das matérias primas que são extraídas no nosso País ou mesmo importá-las e transformá-las aqui", disse.

O chefe de Estado angolano afiirmou que a estratégia de exportação é incentivar os investidores privados a produzirem cada vez mais produtos exportáveis, não apenas para consumo interno, mas com aceitação no mercado internacional, para o país diversificar as suas formas de "arrecadação de receitas no geral, mas, muito em particular, na arrecadação de divisas".

João Lourenço frisou que em Angola há vários incentivos para o investimento privado, nomeadamente o baixo custo do preço da energia elétrica para os industriais.

"Para que venham investir mais, tendo noção de que o que vão pagar em consumo de energia está muito abaixo daquilo que é cobrado a nível internacional", disse.

A fábrica, localizada no parque industrial da zona franca da Barra do Dande prevê uma capacidade de produção anual de 12 toneladas, com receitas anuais estimadas em 300 milhões de dólares.

Com a entrada da segunda fase, a unidade fabril deverá produzir 240 toneladas de alumínio, resultantes de um investimento de 500 milhões de dólares, prometendo criar 1.000 postos de trabalho, directos e indirectos.

A fábrica passará a produzir alumínio através de electrólise, transformando o metal em lingotes, chapas, varas e outros produtos.

O projecto privado chinês, edificado no âmbito da cooperação bilateral Angola-China, prevê cinco fases de construção, num período de 08 a 10 anos.

O lançamento da primeira pedra para a construção da infra-estrutura aconteceu em Junho de 2024.

O parque industrial de alumínio do Bengo está previsto funcionar com cinco fornos, integrando tecnologia de ponta, elevados níveis de automação e rigorosos sistemas de controlo de qualidade.