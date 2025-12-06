Sem descrever dados, a direcção do Instituto Nacional de Luta contra a Sida avançou, em Outubro, a intenção de Angola introduzir no mercado o Lenacapavir, medicamento injectável, recentemente aprovado para a prevenção e tratamento do VIH/Sida.

O Instituto Nacional de Luta contra a Sida (INLS) prevê introduzir no País o Lenacapavir, medicamento injectável lançado recentemente pela farmacêutica americana Gilead para a prevenção e tratamento do HIV/Sida. A informação foi avançada em Outubro pela directora da instituição, Lúcia Furtado, que, entretanto, não avançou dados.

Segundo a responsável, a OMS recomendou o uso do novo medicamento para a prevenção e tratamento, após estudos demonstrarem elevada eficácia na redução de infecções em pessoas consideradas de alto risco. Lúcia Furtado explicou que o medicamento administrado em apenas duas doses anuais tinha, inicialmente, um custo de 40 mil dólares por pessoa, mas, após negociações entre a Organização das Nações Unidas (ONU) e a empresa, o preço foi reduzido para 40 dólares por paciente.

Lúcia Furtado adiantou que, numa primeira fase, o medicamento será disponibilizado às populações mais vulneráveis, reforçando, assim, a estratégia nacional de prevenção.

