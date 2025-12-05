Os efectivos do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) que recentemente terminaram o curso básico de migração, muitos deles a aguardar ainda por colocação, serão distribuídos pelas novas províncias recentemente criadas, soube o Novo Jornal.

Segundo o ministro do Interior, Manuel Homem, nestas novas províncias há necessidade de efectivos.

Manuel homem assegurou, esta semana, que muitos dos que ingressaram no curso do SME, recentemente, vão ser destacados para estas novas províncias, chamando a atenção para a necessidade de disponibilidade por parte destes novos efectivos para trabalharem em qualquer parte do território nacional.

"Esse juramente que fazem com a pátria é de disponibilidade para servir o País, não importando o local", disse o ministro, durante uma interacção com os internautas nas suas redes sociais, acrescentando que este é um compromisso de cidadania.

Vale recordar que Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) anunciou no mês de Junho a fase de enquadramento dos seus novos efectivos na carreira específica da instituição, com vista a garantir maior celeridade, lisura e fluidez na integração dos recém-ingressados.

Numa primeira fase, foram enquadrados 700 efectivos nos distintos órgãos do SME, cujos processos já foram concluídos.

As demais fases de colocação vão ocorrer à medida que as instituições de ensino médio e superior, a nível nacional, responderem às solicitações de averiguação da autenticidade dos certificados de habilitação académica.