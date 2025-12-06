Número de obras paralisadas no País só no terceiro trimestre do ano já é maior do que o dos 12 meses de 2024, um aumento de 34%, saindo de 3.414 para mais de 4.600. Benguela, Luanda, Cabinda e Uíge apresentam os maiores números de obras paralisadas. Inquérito divulgado pelo INE sustenta que boa parte das construções é destinada à habitação, uso próprio e propósito misto.

No País, só no terceiro trimestre do ano em curso, mais de quatro mil e 600 obras encontram-se paralisadas e só mil 152 estão em construção, num universo de 5.758. O número de construções paralisadas já é superior ao balanço do segundo trimestre de 2025, estimado em 2.838, e de todo o ano 2024, quando, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Estatística (INE), havia 3.414 obras nesse estado.

Do universo das infra-estruturas paralisadas em todo o País, as províncias de Benguela, com 40,25% (1.854), Luanda, com 10,57% (487), Cabinda, com 9,29% (428) e Uíge, com 8,60% (396), apresentam o maior peso de obras paralisadas. As demais registaram uma representatividade abaixo de 6,00%.

Relativamente à distribuição das obras, notou-se que, no terceiro trimestre, Namibe, com 277, Kwanza-Sul (222), Luanda (197), Bié (133) e Huambo (78) foram as que tiveram o maior número.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/